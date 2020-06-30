Полиция эвакуирует посетителей крупного ТЦ в деловом районе под Парижем

ПАРИЖ, 30 июня. /ТАСС/. Полицейская операция проводится в торговом центре Les 4 Temps, расположенном в деловом квартале Дефанс под Парижем. Как сообщает во вторник столичная префектура полиции, в здании объявлена эвакуация.

"Операция проводится в торговом центре Les 4 Temps, где была объявлена эвакуация. Проводятся необходимые проверки", - сообщается на странице префектуры в Twitter.

Позже управление столичной полиции сообщило, что правоохранители "проводят проверки по всему кварталу Дефанс", в связи с чем граждан, находящихся на его территории, просят не выходит на улицу и ждать новой информации. Власти призывают жителей не распространять ложную и непроверенную информацию о сложившейся ситуации, однако все просьбы уточнить причину происходящего, которые пользователи оставляют в комментариях к записям, пока остаются без ответа.

Параллельно с этим администрация линии "А" пригородных электричек RER сообщила, что с 10:29 (11:29 мск) вокзал "Дефанс - гранд арш" временно закрыт в связи с проводящейся полицейской операцией.