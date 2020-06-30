Движение затруднено на МКАД в Москве из-за столкновения четырех машин

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Движение автотранспорта затруднено на 38-м километре МКАД из-за столкновения четырех машин. Об этом ТАСС во вторник сообщили в управлении столичной Госавтоинспекции.

"Около 13:00 мск в районе 38-го километра внешней стороны МКАД произошло столкновение четырех единиц транспортных средств. Движение на данном участке затруднено", - сказали в управлении.

В ГИБДД отметили, что пострадавших в результате ДТП нет. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, оформляя дорожную аварию.