Верховный суд Крыма оставил под стражей обвиняемых в подготовке теракта на рынке

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Верховный суд Республики Крым оставил в силе решение об аресте троих обвиняемых в подготовке теракта на одном из рынков в Симферополе, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Коллегией по уголовным делам Верховного суда Республики Крым были рассмотрены апелляционные жалобы на постановление Киевского районного суда города Симферополя, которым трем обвиняемым в совершении преступлений была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По итогам заседания апелляционными постановлениями Верховного суда Республики Крым постановление Киевского районного суда города Симферополя оставлено без изменений, а апелляционная жалоба - без удовлетворения", - сообщили в пресс-службе. Заседания проходили в закрытом режиме.

Центр общественных связей ФСБ 10 июня 2020 года сообщил, что в Симферополе предотвращен террористический акт, задержаны пять граждан РФ. Установлено, что они осуществляли подготовку к подрыву самодельного взрывного устройства на одном из рынков республиканского центра, а также пропагандировали в интернете идеологию терроризма и экстремизма.

По данным ФСБ, задержанные поддерживали связь "с представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины". Изъяты самодельные взрывные устройства, оружие, боеприпасы и средства связи, содержащие информацию о подготавливаемых преступлениях. 12 июня Киевский районных суд Симферополя арестовал на два месяца троих и отправил под домашний арест еще одного задержанного.