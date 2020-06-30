В Пермском крае ищут пропавшую 11-летнюю девочку

ПЕРМЬ, 30 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после безвестного исчезновения 11-летней девочки в городе Березники Пермского края. Ребенок ушел из дома в ночь на понедельник, в поисках принимают участие более 130 человек. Об этом сообщается во вторник на сайте следственного управления СК России по региону.

"По факту безвестного исчезновения 11-летней девочки в городе Березники для максимально полного, всестороннего и оперативного выяснения всех обстоятельств исчезновения и установления местонахождения без вести пропавшей возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица). Продолжается проведение широкомасштабных поисковых мероприятий, в которых принимают участие более 130 человек из числа сотрудников правоохранительных органов, волонтеров и местных жителей", - говорится в сообщении.

По данным следствия, девочка ушла из квартиры жилого дома по улице Свердлова в Березниках, где проживала с бабушкой и дедушкой. Поисковые отряды в социальных сетях просят пермяков принять участие в поисках.