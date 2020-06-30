Волчица напала на девочку на ферме в Костромской области

КОСТРОМА, 30 июня. /ТАСС/. Волчица, содержащаяся в вольере на ферме в Костромской области, напала на шестилетнюю девочку во время экскурсии по хозяйству. Следственные органы возбудили уголовное дело, сообщила журналистам пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

"Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений шестилетней девочке в результате нападения на нее волчицы на территории фермерского хозяйства, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей")", - говорится в сообщении.

28 июня девочка с родителями была на экскурсии в фермерском хозяйстве в деревне Абрамово Красносельского района. Владелец фермы занимался экотуризмом - проводил экскурсии, связанные с отдыхом и контактным общением с домашними животными. На ферме содержались различные домашние животные, а также степная волчица - потомок волков Костромского зоопарка. Она жила на территории хозяйства около четырех лет.

"Во время проведения экскурсии волчица внезапно просунула голову в проем между решеткой и фундаментом вольера, в котором содержалась, и укусила девочку за левую ногу, причинив ребенку телесные повреждения в виде рваной раны левой голени", - уточняет пресс-служба.

Девочку доставили в городскую больницу Костромы. Она прооперирована.