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Один человек погиб и семеро пострадали в результате ДТП в Калужской области

Авария произошла на 204 км автодороги "М3-Украина"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Один человек погиб, еще семеро, в том числе двое подростков, пострадали в результате столкновения Renault и Peugeot на трассе М-3 "Украина" в Бабынинском районе Калужской области. Об этом во вторник сообщает управление МВД по региону.

"30 июня 2020 года в 20:50 в дежурную часть поступило сообщение о ДТП на 204 км автодороги "М3-Украина" (Бабынинский район). В результате ДТП погиб водитель автомобиля Peugeot. Пострадали три пассажира Peugeot - женщина и двое детей 14 и 17 лет, а также водитель и три пассажира автомобиля Renault", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, столкновение произошло в момент разворота автомобиля Peugeot. Более детальные обстоятельства ДТП устанавливаются, уточнили в пресс-службе калужского УМВД. Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения.

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