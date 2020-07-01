Пожарным удалось отстоять от огня здания рядом с ДК в Гусь-Хрустальном

ВЛАДИМИР, 1 июля. /ТАСС/. Пожарные предотвратили распространение огня на здания, стоящие рядом с домом культуры в Гусь-Хрустальном, где вечером во вторник произошло возгорание. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.

Пожар в здании ДК произошел в 21:16 30 июня, в 23:20 была объявлена локализация на площади 2,4 тыс. кв. м, пострадала часть третьего этажа, зрительный зал и сцена. Существовала угроза перехода огня на соседние здания, в частности, администрацию стадиона "Центральный".

"Пожарным удалось не допустить распространения огня на рядом стоящие здания", - сообщили в МЧС.

Как сообщил врио начальника ГУ МЧС по Владимирской области Руслан Блинов, поджог чердачного помещения рассматривается в качестве одной из предварительных версий пожара. "В качестве одной из предварительных версий рассматривается поджог чердачного помещения, как вторую причину рассматривают электротехническую", - сказал он.

Здание было построено в 1929 году, в 2019 году в доме культуры по госпрограмме проводился ремонт кровли. Помещение принадлежит муниципальному учреждению культуры "Единый социально-культурный центр".

Это уже второй крупный пожар в учреждениях культуры Владимирской области за два дня. 29 июня возгорание площадью 500 кв. м произошло в здании Владимирского академического театра драмы, в результате этого пострадала сцена, зрительный зал и фойе.