Следственный комитет начал проверку по факту гибели пяти человек на пожаре в Приамурье

ТАСС, 1 июля. Следственное управление СК РФ по Амурской области начало доследственную проверку по факту гибели пяти человек на пожаре в городе Зея. Как сообщает ведомство на своем сайте в среду, предварительно установлено, что погибшие вели асоциальный образ жизни.

"В настоящее время проведен первоначальный осмотр места происшествия, назначена судебная пожарно-техническая экспертиза. Предварительно установлено, что погибшие вели асоциальный образ жизни, ранее злоупотребляли спиртными напитками. В целях установления причин и обстоятельств произошедшего на место происшествия направлены следователи-криминалисты аппарата следственного управления", - говорится в сообщении.

Пожар произошел 30 июня в двухквартирном жилом доме в городе Зея Амурской области, в результате погибли пять человек, еще один пострадал. Как установили следователи, при тушении пожарным расчетом извлечены шесть человек. Уже на улице две женщины и трое мужчин перестали подавать признаки жизни, шестой доставлен в медицинское учреждение с признаками отравления продуктами горения.