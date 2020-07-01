В Москве возбудили дело после нападения с пистолетом на жителя и похищения 14 млн рублей

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по статье о разбое после того, как трое неизвестных, угрожая пистолетом, похитили у москвича 14 млн рублей. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный в особо крупном размере)", - сказали в пресс-службе.

В главке уточнили, что сообщение о грабеже на улице 1-я Бухвостова в районе дома 12/11 поступила днем во вторник. Полицейские, прибыв на место, установили, что трое неизвестных, угрожая пистолетом 50-летнему мужчине, избили его, похитили 14 млн рублей, а затем скрылись на машине. Мужчина был госпитализирован с множественными травмами головы.

Ранее в полиции сообщили, что у мужчины похитили сумку с деньгами.