В Татарстане на избирательном участке задымился КОИБ

КАЗАНЬ, 1 июля. /ТАСС/. Комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) задымился в Татарстане в результате короткого замыкания, пострадавших нет. Об этом в среду сообщается на сайте Центризбиркома республики.

"На УИК номер 114, в котором при проведении общероссийского голосования используются комплексы обработки избирательных бюллетеней - КОИБ-2017, произошла нештатная ситуация - задымление КОИБ в результате короткого замыкания. По информации председателя УИК номер 114, никто из присутствующих на участке для голосования не пострадал, сохранена вся документация по общероссийскому голосованию", - говорится в сообщении.

По данным ЦИК Республики Татарстан, УИК номер 114 расположена в Кировском районе Казани на улице Мало-Московская, 12, в здании гимназии №15.

Чтобы продолжить дальнейшее голосование, участковая избирательная комиссия решила перейти на голосование с использованием стационарного ящика для голосования, уточнили в ЦИК Татарстана.