В ОрВД назвали преувеличенной информацию об опасном сближении бортов над Ростовом-на-Дону

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением, расхождение бортов происходило на безопасном расстоянии. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Госкорпорации по организации воздушного движения РФ (ОрВД), контролирующей работу всех авиадиспетчеров в стране.

Ранее Telegram-канал "112" сообщил, что в небе над Ростовом-на-Дону едва не столкнулись два воздушных судна. По данным канала, диспетчеры обнаружили опасность с опозданием, и самолеты находились в 150 м друг от друга.

"На этой неделе никаких авиационных инцидентов в районе Ростова-на-Дону не было зафиксировано. Единственно, о чем в данном контексте можно упомянуть: 10 июня текущего года во время пролета самолета Вoeing B-777-300ER авиакомпании Emirates в 300 км юго-восточнее Ростова-на-Дону на высоте 11 300 м произошло срабатывание бортовой системы TCAS (система предупреждения столкновения самолетов в воздухе) по встречному ВС Аirbus A-320-214 авиакомпании S7, набиравшему высоту. Однако утверждать, что в данном случае два воздушных судна едва не столкнулись, - серьезное преувеличение", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что диспетчеры вовремя обратили внимание на ситуацию и дали указание борту S7 изменить курс.

Как отметили в госкорпорации, периодически возникают ложные срабатывания датчиков, однако в данном случае расхождение самолетов произошло на безопасном расстоянии. "Первоисточник информации - Telegram-канал, который, очевидно, в погоне за хайпом сгустил краски. Между тем, в авиации бортовые и наземные системы предупреждения опасных сближений используются именно для того, чтобы не допускать столкновений. При этом периодически имеют место и ложные срабатывания. В данном случае расхождение самолетов прошло на безопасном расстоянии и благополучно", - заключили в пресс-службе.