Прокуратура начала проверку после обнаружения в лесу под Кировом трупов животных

КИРОВ, 2 июля. /ТАСС/. Прокуратура Кировской области начала проверку по информации в СМИ об обнаружении местными жителями в лесу под Кировом трупов животных. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

По данным newsler.ru, местные жители обнаружили в лесу у деревни Рублево под Кировом десятки трупов домашних животных. Зоозащитники насчитали 20 мертвых кошек и котят, а также семь собак. У некоторых животных были катетеры в лапах.

"Прокуратура Кировской области организовала проведение проверки соблюдения природоохранного законодательства. Основанием к этому послужили результаты мониторинга публикаций в сети Интернет и СМИ об обнаружении на территории Кирово-Чепецкого района останков животных", - говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.