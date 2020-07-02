В Мексике произошло землетрясение

МЕХИКО, 2 июля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в четверг у побережья штата Оахака на юге Мексики. Об этом сообщила в своем Twitter Национальная сейсмологическая служба.

Согласно предварительным данным, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, а эпицентр находился в 22 км к юго-востоку от города Пинотепа-Насьональ. Сведений о разрушениях и погибших не поступало.

Во многих районах столицы страны, расположенной в 360 км от эпицентра, подземный толчок не ощущался вообще. На западе мегаполиса, где находится представительство ТАСС, сигнал оповещения о землетрясениях не звучал.

У берегов штата Оахака 23 июня произошел подземный толчок магнитудой 7,4. Жертвами стихии стали не менее 10 человек, более 20 пострадали. Различные повреждения получили более 2 тыс. жилых домов и 55 школ в 97 муниципалитетах.