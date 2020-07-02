В Чувашии пропала девочка-подросток

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Девочка-подросток ушла из дома в городе Шумерля в Чувашии, с тех пор ее местонахождение неизвестно, возбуждено уголовное дело. Об этом в четверг сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней 2005 года рождения с целью установления ее местонахождения следственным путем", - говорится в сообщении.

По информации следствия, девочка ушла из дома в период с 23:00 16 июня до 3:00 17 июня.