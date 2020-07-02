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Гендиректора эстонской оперы отстранили на два месяца из-за обвинений в домогательствах

10 бывших и действующих работниц оперы обвиняют Айвара Мяэ в неподобающем поведении

ТАЛЛИН, 2 июля. /ТАСС/. Совет национальной оперы "Эстония" приостановил на два месяца действие трудового договора с генеральным директором Айваром Мяэ в связи с обвинениями в его адрес в домогательствах со стороны нескольких работниц театра. Об этом совет сообщил в четверг.

Согласно сообщению, трудовой договор с Айваром Мяэ приостанавливается с 3 июля. В ближайшие два месяца руководить театром будет технический директор Тайво Пахманн. Совет оперы также принял решение заключить договор с экспертом по трудовому праву, к которому нынешние и бывшие сотрудники театра смогут обращаться со своими проблемами.

22 июня газета Eesti Ekspress сообщила, что 10 бывших и действующих работниц оперы обвиняют Мяэ в неподобающем поведении. Полиция начала проверку по факту этих обвинений.

Айвар Мяэ принес извинения коллективу Национальной оперы и заявил, что комментировать обвинения в свой адрес не будет, "чтобы расследование, начатое полицией, было беспристрастным".

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