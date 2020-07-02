СК в Екатеринбурге проверит видео, на котором девочка с ножом разнимает пару

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Доследственную проверку организовали в Екатеринбурге после публикации ролика, на котором запечатлено, как мужчина избивает женщину в присутствии ребенка, сообщили в четверг в пресс-службе следственного управления СК России по Свердловской области.

"Следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Екатеринбург СКР по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки по сообщению об истязаниях и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Согласно предварительным данным проверки, между мужчиной и женщиной произошел конфликт в присутствии ребенка, при этом ребенок был поставлен в условия, угрожающие его физическому и психическому здоровью", - говорится в сообщении.

2 июля в социальных сетях появилось видео, на котором предположительно нетрезвый мужчина бьет женщину в присутствии маленькой девочки. На кадрах видно, как ребенок пытается разнять пару, плачет и хватает нож, но потом кладет его на стол.

В ведомстве уточнили, что в ходе проверки также будут установлены условия, в которых воспитывается ребенок. "Кроме того, будет устанавливаться, проверялись ли ранее органами системы профилактики эти условия, принимались ли какие-то меры по недопущению негативных последствий для ребенка", - добавили в пресс-службе.