СК выявил в деле бывшего вице-губернатора Кировской области еще три эпизода взяточничества

КИРОВ, 3 июля. /ТАСС/. Следственные органы Кировской области выявили новые эпизоды о взятках на сумму более 7 млн рублей в уголовном деле бывшего вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко. Об этом сообщила журналистам пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Следственные органы Кировской области 3 апреля возбудили дело в отношении Плитко. По данным следствия, в 2018 году он создал преступную группу, участники которой наладили получение взяток от предпринимателей за заключение договоров купли-продажи древесины с учреждением "Кировгослесхоз".

"В ходе расследования уголовного дела установлены дополнительные эпизоды преступной деятельности фигурантов. Так, по версии следствия, они в составе организованной группы в 2019 году неоднократно получали взятки в виде денежных средств от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Кировской области за заключение с КОГСАУ "Кировгослесхоз" договоров купли-продажи древесины. К настоящему моменту выявлены еще три дополнительных факта получения взяток на общую сумму 7 млн 150 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

При получении части взятки от регионального министра лесного хозяйства Алексея Шургина в размере 3,4 млн рублей Плитко был задержан, также задержан Шургин, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствие установило порядка 20 фактов получения взяток от предпринимателей на общую сумму не менее 10 млн рублей.

Андрей Плитко с 2017 года занимал должность заместителя председателя правительства Кировской области, с марта прошлого года - вице-губернатора Кировской области. В правительстве курирует работу Министерства внутренней политики, Министерства культуры, Министерства лесного хозяйства и других.

Алексей Шургин до назначения в 2018 году на должность министра лесного хозяйства Кировской области занимал аналогичную должность в Марий Эл. В апреле 2020 года Плитко и Шургин были уволены с занимаемых должностей.