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Стрельба в США

В Массачусетсе произошла стрельба в торговом центре

Телеканал ABC сообщает об одном пострадавшем. Полиция разыскивает стрелка
Описание
© AP Photo/Elise Amendola

НЬЮ-ЙОРК, 4 июля. /ТАСС/. Стрельба произошла в торговом центре в городе Брейнтри (штат Массачусетс). Как сообщила в пятницу телекомпания ABC, пострадал по меньшей мере один человек.

Полиция города, расположенного примерно в 17 км от Бостона, оцепила здание торгового центра. Его посетителям и сотрудникам приказано оставаться на своих местах.

По словам очевидца, которые приводит ABC, всего прозвучало шесть выстрелов. Один пострадавший доставлен в больницу, полицейские ведут поиск предполагаемого стрелка.

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СШАСтрельба в США
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