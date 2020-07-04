В Волгограде ликвидировали сеть подпольных казино

ВОЛГОГРАД, 4 июля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 11 предполагаемых организаторов и 20 их соучастников после выявления сети строго законспирированных подпольных игровых залов в жилых домах Волгограда. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по области.

"По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованные группой), подозреваемыми по которым в настоящее время проходят 31 человек, в том числе 11 в статусе организаторов. По данным следствия, подпольные игровые клубы существовали не менее полугода и располагались в частных домах Дзержинского районах Волгограда, специально арендованных для этих целей активными членами преступной группы. Действовали они в условиях строгой конспирации - испытать удачу могли только проверенные игроки и исключительно по предварительному телефонному звонку", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в пятницу в домах подозреваемых, а также в самих нелегальных заведениях прошли обыски, участие в которых приняли около 300 силовиков. "Обнаружены и изъяты игровые столы, наборы для покера, черновые записи, денежные средства, а также иные предметы, свидетельствующие о преступной деятельности", - сообщает ведомство.

В сообщении также отмечается, что оперативную разработку криминального бизнеса длительное время вели оперативные сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД. Результаты послужили основанием для возбуждения уголовных дел. "Сейчас с задержанными работают следователи. Проводится дальнейший комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу", - уточняется в сообщении.