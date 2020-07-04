СК обжаловал решение об отмене постановления о возбуждении дела в отношении следователя

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ обжаловал решение заместителя генерального прокурора Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК. Об этом сообщила в субботу журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Следственный комитет обжаловал генеральному прокурору РФ решение его заместителя Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК России", - сказала она.

В пятницу замгенпрокурора Виктор Гринь отменил постановление председателя СК Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления СК РФ Руслана Миниахметова. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, решение обжаловано главой СК Александром Бастрыкиным. В Следственном комитете считают, что для возбуждения дела в отношении следователя имеется достаточно оснований. Вместе с тем адвокат Миниахметова Константин Трапаидзе сообщил ТАСС, что следствие пыталось вменить ему два эпизода взятки только на показаниях лица, осужденного почти четыре года назад, который утверждал, что у него требовали деньги, в том числе за изменение меры пресечения. Адвокат утверждает, что, кроме этих показаний, в деле не было никаких доказательств. Поздно вечером в пятницу полковник был отпущен.

В пресс-службе СК сообщали, что Главное следственное управление СК на основании материалов ФСБ возбудило уголовное дело в отношении следователя центрального аппарата ведомства по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток в особо крупном размере). Как отметили в СК, было установлено, что следователь получил от обвиняемого по уголовному делу взятки в особо крупном размере (более 1 млн рублей) за принятие решений в пользу взяткодателя.

В СК не называют фамилию следователя. Адвокат Трапаидзе сообщил, что Миниахметов дал развернутые показания и заявил, что преступления он не совершал. Следователю было вручено постановление о его освобождении как подозреваемого, поскольку отсутствуют для этого правовые основания.

Миниахметов расследовал в том числе уголовные дела в отношении генерал-лейтенанта ФСКН Александра Бульбова, обвиняемого в незаконном прослушивании телефонов, бывшего начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дениса Сугробова по обвинению в коррупции, в отношении Алексея Навального - дело "Кировлеса" и дело "Ив Роше". Из последних уголовных дел - это расследование дела хищений бюджетных средств, выделенных на строительство и реконструкцию объектов в резиденции президента РФ в Ново-Огареве.

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