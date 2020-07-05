В Дагестане горит трава возле автостанции на площади 16 га

МАХАЧКАЛА, 5 июля. /ТАСС/. Пожар на площади 16 га возник в Махачкале в районе автостанции, горит сухая растительность. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану.

"В Махачкале в районе южной автостанции происходит горение сухой растительности на землях лесного фонда на площади 300 кв. м. Площадь, пройденная огнем, составляет 16 га", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечена группировка от МЧС в составе 25 человек и 4 единиц техники, от комитета по лесному хозяйству 30 человек и 7 единиц техники. Также задействована авиация МЧС России вертолет Ми-8 с водосливным устройством.