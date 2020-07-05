СМИ: число погибших при взрывах на фабрике в Турции возросло до шести

ТАСС, 5 июля. По меньшей мере шесть человек погибли в результате взрывов 3 июля на фабрике фейерверков на северо-западе Турции. Об этом в воскресенье сообщила газета Hürriyet со ссылкой на губернатора провинции Сакарья Четина Октая Калдырыма.

Ранее издание информировало о четырех погибших и 114 пострадавших в результате инцидента.

"Число погибших возросло до шести. Поиск одного пропавшего [при взрывах] продолжается", - указа губернатор провинции.

Несколько взрывов прогремело в пятницу на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья на северо-западе страны. Они были слышны в радиусе 50 км от предприятия, что вызвало панику среди местного населения. Многие вышли на улицы, приняв произошедшее за землетрясение. Сотрудники полиции, как передал телеканал NTV, задержали троих подозреваемых по данному делу.