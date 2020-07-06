Суд в Москве рассмотрит ходатайство об аресте замминистра науки Лукашевич

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы в понедельник рассмотрит ходатайство следствия о заключении под стражу заместителя министра науки и высшего образования Марины Лукашевич и начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова по делу о мошенничестве на 40 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В Тверской суд в пятницу, 3 июля, поступили ходатайства следствия о заключении Лукашевич и Попова под стражу. Судебные заседания были отложены на понедельник, 6 июля, фигурантам дела продлено задержание до этого срока", - сказали в суде.

Судебные заседания по рассмотрению ходатайств назначены на 15:00 мск.

Отрицание вины

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников посетил Лукашевич в изоляторе, где она сообщила ему, что отрицает вину. "Она рассказала, что никогда не занималась казнокрадством и вину свою не признает", - сказал Мельников.

Как ожидается, защита на предстоящих заседаниях будет просить для Лукашевич и Попова назначения меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

Дело о мошенничестве

По данным МВД, в 2016 году руководитель одной из коммерческих организаций, получив деньги, заключила ряд договоров с подконтрольными индивидуальными предпринимателями на выполнение работ в интересах Министерства образования и науки РФ, но так и не выполнила взятые на себя обязательства. Приемку работ, по версии следствия, проводил сообщник подозреваемой, который занимал руководящую должность в ведомстве. Таким образом они похитили 40 млн рублей. Уголовное дело расследует Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве.

Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, в 2016 году, в период, к которому относится инкриминируемое Попову мошенничество, он был руководителем департамента управления программами и конкурсных процедур Минобрнауки. В то же время статс-секретарь - замминистра науки и высшего образования Марина Лукашевич тогда занималась бизнесом, она выиграла несколько конкурсов на работы в интересах министерства. По одному из контрактов работы практически не были выполнены, но Попов их принял. Следствие считает, что они действовали по предварительному сговору.

Лукашевич работала в Минобразования в 1998-2014 годах. В июле 2018 года она была назначена статс-секретарем - заместителем министра науки и высшего образования. Попов в 2018 году стал начальником управления реализации проектов в сфере образования и науки Россотрудничества.