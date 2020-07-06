В МЧС назвали причину пожара с четырьмя погибшими в деревне в Удмуртии

ИЖЕВСК, 6 июля. /ТАСС/. Пожар в частом доме в деревне Усть-Сарапулка в Удмуртии, в результате которого 19 июня погибли четыре человека, произошел из-за короткого замыкания бытового электрообогревателя, сообщил в понедельник на аппаратном совещании органов госвласти начальник ГУ МЧС России по региону Петр Фомин.

"В доме в населенном пункте Сарапулка погибли четыре человека. Ребенок спасся, и благодаря его действиям отец его жив остался, который спал рядом в машине, тоже мог сгореть <...>. Причина пожара - короткое замыкание бытового электрообогревателя", - сказал Фомин.

19 июня в деревне Усть-Сарапулка в Удмуртии произошел пожар, погибли четыре человека. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). Дом принадлежал 38-летнему жителю города Сарапула.