В Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании двух детей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании двух девочек и совершении в их отношении иных насильственных действий сексуального характера. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование"), п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера")", - отмечается в сообщении.

Совместно с сотрудниками регионального управления МВД следователи задержали мужчину 1993 года рождения по подозрению в совершении преступления. Ему предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, обвиняемый 4 июля 2020 года, находясь в квартире одного из домов по набережной Черной речки в Санкт-Петербурге, изнасиловал и совершил другие действия сексуального характера в отношении девочек 2005 и 2006 года рождения, применив физическую силу. Расследование уголовного дела продолжается.