Замглавы Минобрнауки Лукашевич и чиновник Россотрудничества Попов доставлены в суд

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Заместитель министра науки и высшего образования Марина Лукашевич и начальник управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаил Попов доставлены в Тверской суд Москвы для избрания меры пресечения по делу о мошенничестве на 40 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Лукашевич и Попов доставлены в суд. Следствие ходатайствует об их заключении под стражу", - сказали в суде.

Как сообщил в ходе заседания суда следователь МВД, по этому делу прошли обыски в Россотрудничестве.

"Прошу суд приобщить к материалам дела постановление об обысках в агентстве по делам СНГ, в жилище Лукашевич и Попова, а также четыре текста госконтрактов", - сказал он.

Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников ранее сообщил ТАСС, что наблюдатели посетили Лукашевич в изоляторе, где она сообщила им, что отрицает вину. Как сообщили ТАСС в суде, не считает себя виновным и Попов.

Дело о мошенничестве

По данным МВД, в 2016 году руководитель одной из коммерческих организаций, получив деньги, заключила ряд договоров с подконтрольными индивидуальными предпринимателями на выполнение работ в интересах Министерства образования и науки РФ, но так и не выполнила взятые на себя обязательства. Приемку работ, по версии следствия, проводил сообщник подозреваемой, который занимал руководящую должность в ведомстве. Они похитили 40 млн рублей, уголовное дело расследует Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве.

Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, в 2016 году, в период, к которому относится инкриминируемое Попову мошенничество, он был руководителем департамента управления программами и конкурсных процедур Минобрнауки. В то же время статс-секретарь - замминистра науки и высшего образования Марина Лукашевич тогда занималась бизнесом, она выиграла несколько конкурсов на работы в интересах министерства. По одному из контрактов работы практически не были выполнены, но Попов их принял. Следствие считает, что они действовали по предварительному сговору.

Лукашевич работала в Минобразования в 1998-2014 годах. В июле 2018 года она была назначена статс-секретарем - заместителем министра науки и высшего образования. Попов в 2018 году стал начальником управления реализации проектов в сфере образования и науки Россотрудничества.