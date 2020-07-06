В Череповце на фанерно-мебельном комбинате произошел пожар

ТАСС, 6 июля. Возгорание произошло в производственном здании Череповецкого фанерно-мебельного комбината в Вологодской области. В настоящее время пожар ликвидирован. Об этом сообщил журналистам начальник 2-го пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Вологодской области Андрей Горчаков.

"В 14:40 была объявлена локализация пожара, в 15:05 - ликвидация открытого горения, а в 15:25 - полная ликвидация пожара", - сказал он.

По словам Горчакова, пострадавших и погибших в результате происшествия нет. Причина пожара устанавливается.

Информация о пожаре в Череповце в доме 4 по улице Проезжей поступила в 14:15 мск. К моменту прибытия пожарных наблюдалось задымление на втором этаже производственного здания. Оттуда самостоятельно вышли семь человек. К ликвидации привлекались 30 человек личного состава и 10 единиц техники.