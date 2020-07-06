Неизвестный напал с ножом на медработников в Великобритании

ТАСС, 6 июля. Полиция задержала человека, ранившего в понедельник ножом двух медработников в Вулверхэмптоне (церемониальное графство Уэст-Мидлендс). Об этом полиция графства сообщила в Twitter.

"Полиция задержала человека после нападения с ножом на двух медработников в Вулверхэмптоне в здании на Стивенз-клоуз сегодня", - говорится в сообщении.

По информации телеканала Sky News, инцидент произошел после полудня, когда медики приехали на вызов. При задержании полиция была вынуждена применить электрошокер. Пострадавшие медработники госпитализированы, информации о тяжести их состояния не приводится.