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Неизвестный напал с ножом на медработников в Великобритании

Нападавшего задержали

ТАСС, 6 июля. Полиция задержала человека, ранившего в понедельник ножом двух медработников в Вулверхэмптоне (церемониальное графство Уэст-Мидлендс). Об этом полиция графства сообщила в Twitter.

"Полиция задержала человека после нападения с ножом на двух медработников в Вулверхэмптоне в здании на Стивенз-клоуз сегодня", - говорится в сообщении.

По информации телеканала Sky News, инцидент произошел после полудня, когда медики приехали на вызов. При задержании полиция была вынуждена применить электрошокер. Пострадавшие медработники госпитализированы, информации о тяжести их состояния не приводится.

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