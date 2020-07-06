Пострадавшая при пожаре в клубе "Хромая лошадь" умерла в больнице спустя 11 лет после ЧП

ТАСС, 6 июля. Пострадавшая в результате пожара в клубе "Хромая лошадь" в Перми Ирина Пекарская умерла спустя почти 11 лет после трагедии, женщина в последнее время находилась в больнице в паллиативном отделении, сообщили ТАСС в Минздраве региона.

Как сообщают СМИ, Ирина Пекарская в результате пожара получила травмы, в том числе, необратимые поражения мозга. После пожара она на некоторое время впала в кому, затем проходила лечение в России и за рубежом.

"Мы подтверждаем факт смерти. Она лежала в больнице в паллиативном отделении", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о смерти Пекарской.

Пожар в ночном клубе "Хромая лошадь", расположенном в центре Перми, произошел 5 декабря 2009 года в 01:08 по местному времени (4 декабря в 23:08 мск), погибли 156 человек, еще более 70 получили ранения. Это заведение было рассчитано на 50 посадочных мест, однако в тот вечер в нем находились, по разным данным, от 250 до 300 человек, отмечавших день рождения клуба.