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Арест замглавы Минобрнауки по делу о мошенничестве
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За замглавы Минобрнауки Лукашевич предложили в залог 8 млн руб.

Поручителем за нее выступил директор Федерального института развития образования, психолог и публицист Александр Асмолов

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Защита заместителя министра науки и высшего образования Марины Лукашевич, подозреваемой в крупном мошенничестве, готова внести за ее освобождение залог в размере 8 млн рублей. Об этом на заседании Тверского суда, где рассматривается вопрос об аресте чиновницы, заявила один из ее адвокатов.

"Индивидуальный предприниматель выразил готовность перевести на счет Лукашевич 3 млн руб. для залога. Также на ее депозите есть еще 5 млн рублей. Все эти деньги мы готовы предоставить в качестве залога", - сказала она.

Как сообщила один из адвокатов Лукашевич, поручителем за нее выступил директор Федерального института развития образования, психолог и публицист Александр Асмолов.

Теги
РоссияАрест замглавы Минобрнауки по делу о мошенничестве
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