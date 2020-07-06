В "Москва-Сити" пресекли потасовку с участием Сергея Полонского и обманутого дольщика

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Росгвардия и служба безопасности башни "Федерация" в ММДЦ "Москва-Сити" пресекли потасовку с участием основателя девелоперской компании Mirax Group Сергея Полонского. Соответствующее видео есть в распоряжении ТАСС.

"Шестого июля Сергей Полонский попытался устроить несанкционированное массовое мероприятие в башне, а также вступил в потасовку с обманутым дольщиком жилого комплекса-долгостроя "Кутузовская миля", потребовавшем вернуть "украденные деньги", - сообщили ТАСС в пресс-службе башни "Федерация".

Там уточнили, что предотвратить конфликт удалось службе безопасности башни, а также оперативно прибывшим на место сотрудникам Росгвардии. "По итогам инцидента на Полонского было написано заявление в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - добавили в пресс-службе.

Полонский в июле 2017 года был приговорен судом к пяти годам лишения свободы по делу о мошенничестве при строительстве комплекса "Кутузовская миля", но был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности по делу. В ноябре 2017 года он объявил о намерении баллотироваться на выборах президента РФ в 2018 году, но не прошел даже начальную стадию кампании. Бизнесмен основал Mirax Group в 2004 году, в марте 2011 года было принято решение о прекращении существования бренда Mirax.