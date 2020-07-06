Суд приговорил к 8,5 года колонии экс-замглавы тамбовского УФСИН

ТАМБОВ, 6 июля. /ТАСС/. Советский суд Тамбова приговорил к 8,5 года колонии и штрафу в размере 1 млн рублей бывшего заместителя начальника УФСИН Тамбовской области за взятку в размере 400 тыс. рублей. Об этом в понедельник сообщает прокуратура региона.

Согласно материалам дела, в 2014 году осужденный получил от жительницы Москвы в качестве взятки деньги в размере 400 тыс. рублей. В обмен на это он обещал оказать содействие в условно-досрочном освобождении из тюрьмы ее брата, который отбывал наказание в одной из колоний Тамбовской области. Предполагалось, что еще 100 тыс. рублей он получит после того, как мужчина выйдет на свободу. Однако по независящим от него причинам этого не произошло, суд отказал заключенному в условно-досрочном освобождении.

"В результате бывший заместитель начальника УФСИН России по Тамбовской области был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере"), ч. 1 ст. 285 и 286 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий"). По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 8,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1 млн рублей и с лишением права занимать определенные должности в течение 5 лет", - сообщает прокуратура.