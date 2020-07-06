В Чечне столкнулись грузовой и хозяйственный поезда

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Хозяйственный и грузовой поезда столкнулись в Чечне, в результате с рельсов сошли семь вагонов. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"На железнодорожной станции Червленная-Узловая Грозненского территориального управления Северо-Кавказской железной дороги при следовании хозяйственного поезда локомотивной бригадой допущен проезд запрещающего сигнала светофора, что повлекло боковое столкновение хозяйственного поезда с грузовым на стрелочном переводе", - сообщила Марковская.

В результате столкновения сошли с рельсов пять вагонов грузового поезда и два вагона подвижного состава хозяйственного поезда. Также повреждено строение пути. "Сумма ущерба вследствие транспортного происшествия составила свыше 6,95 млн рублей", - сообщила представитель ММСУТ. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта").