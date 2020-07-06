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Австрия выясняет организаторов убийства выходца из России

Министр внутренних дел Австрии отметил, что агрессивно настроенные или радикальные группы, независимо от их мотивов попрания верховенства закона, будут решительно поставлены на место

ВЕНА, 6 июля. /ТАСС/. Австрийские власти активно ведут расследование убийства выходца из России в городе Герасдорф с целью установления его организаторов. Заявление министра внутренних дел Австрии Карла Нехаммера распространило в понедельник издание OE24.

"Мы не потерпим насильственных действий на австрийской территории. В настоящее время ведется интенсивное расследование того, кто является инспиратором этого убийства. Необходимо тщательное расследование, потому что слишком часто иностранные конфликты переносятся в Австрию, - говорится в заявлении министра - Понятно, что я не потерплю такого. Агрессивно настроенные или радикальные группы, независимо от их мотивов попрания верховенства закона, будут решительно поставлены на место. Параллельным обществам нет места в нашей стране, они будут наказаны со всей строгостью закона".

Как сообщили ТАСС в австрийской полиции, 4 июля в городе Герасдорф (Нижняя Австрия) близ Вены был застрелен 43-летний соискатель убежища, являвшийся гражданином РФ. По подозрению в убийстве задержали 47-летнего россиянина. Затем по подозрению в причастности к этому преступлению был задержан еще один мужчина. Оба задержанных помещены в следственный изолятор.

В прокуратуре города Корнойбург ТАСС сообщили, что убитый россиянин был выходцем из Чечни, который в соответствии с программой защиты личности получил в Австрии имя Мартин Бек. Оба задержанных по этому делу также являются выходцами из Чечни. Прокуратура проверяет версию о политическом мотиве в качестве причины убийства, потому что убитый вел блог, где делал политические заявления. Убитый имел право на личную защиту, но отказался от нее. Его квартира находилась под наблюдением полиции.

К расследованию преступления подключилось земельное ведомство Нижней Австрии по защите конституции и борьбе с терроризмом (контрразведка). Издание OE24 со ссылкой на источники в правоохранительных органах утверждало, что следствие считает это убийство заказным. В посольстве РФ в Вене ТАСС рассказали, что обращения в связи с сообщениями об убийстве просителя убежища из России не поступали. Дипломаты проверяют информацию и будут при необходимости разбираться в ситуации.

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