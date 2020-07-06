Австрия выясняет организаторов убийства выходца из России

ВЕНА, 6 июля. /ТАСС/. Австрийские власти активно ведут расследование убийства выходца из России в городе Герасдорф с целью установления его организаторов. Заявление министра внутренних дел Австрии Карла Нехаммера распространило в понедельник издание OE24.

"Мы не потерпим насильственных действий на австрийской территории. В настоящее время ведется интенсивное расследование того, кто является инспиратором этого убийства. Необходимо тщательное расследование, потому что слишком часто иностранные конфликты переносятся в Австрию, - говорится в заявлении министра - Понятно, что я не потерплю такого. Агрессивно настроенные или радикальные группы, независимо от их мотивов попрания верховенства закона, будут решительно поставлены на место. Параллельным обществам нет места в нашей стране, они будут наказаны со всей строгостью закона".

Как сообщили ТАСС в австрийской полиции, 4 июля в городе Герасдорф (Нижняя Австрия) близ Вены был застрелен 43-летний соискатель убежища, являвшийся гражданином РФ. По подозрению в убийстве задержали 47-летнего россиянина. Затем по подозрению в причастности к этому преступлению был задержан еще один мужчина. Оба задержанных помещены в следственный изолятор.

В прокуратуре города Корнойбург ТАСС сообщили, что убитый россиянин был выходцем из Чечни, который в соответствии с программой защиты личности получил в Австрии имя Мартин Бек. Оба задержанных по этому делу также являются выходцами из Чечни. Прокуратура проверяет версию о политическом мотиве в качестве причины убийства, потому что убитый вел блог, где делал политические заявления. Убитый имел право на личную защиту, но отказался от нее. Его квартира находилась под наблюдением полиции.

К расследованию преступления подключилось земельное ведомство Нижней Австрии по защите конституции и борьбе с терроризмом (контрразведка). Издание OE24 со ссылкой на источники в правоохранительных органах утверждало, что следствие считает это убийство заказным. В посольстве РФ в Вене ТАСС рассказали, что обращения в связи с сообщениями об убийстве просителя убежища из России не поступали. Дипломаты проверяют информацию и будут при необходимости разбираться в ситуации.