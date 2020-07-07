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Открытое горение на территории бизнес-центра в Петербурге ликвидировали

Огонь охватил 400 кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Открытое горение на территории бизнес-центра в Невском районе Петербурга, где ранее загорелась автомобильная цистерна и стоящие рядом машины, ликвидировали. Как сообщили журналистам в ГУ МЧС по городу, в воздухе на месте ЧП превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ (ПДК) не выявлено.

"Ликвидация открытого горения. Превышение ПДК не выявлены", - сказано в сообщении управления.

Ранг пожара понижен до №1-бис. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее пожар был локализован на площади 400 кв. м. Информация о возгорании автомобилей на территории бизнес центра поступила в 00:37 мск. Отмечалось, что горит автомобильная цистерна и рядом стоящие автомобили.

БЦ "Торгбыттранс" расположен недалеко от станции метро "Елизаровская" на юго-востоке Петербурга.

В новость внесены изменения (03:02 мск) - добавлена информация ликвидации открытого горения.

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