Наводнения в китайской провинции Аньхой нарушили нормальную жизнь свыше 420 тыс. человек

ШАНХАЙ, 7 июля. /ТАСС/. Вызванные сильными ливнями наводнения в восточной китайской провинции Аньхой нарушили нормальную жизнь порядка 424 тыс. человек. Соответствующие данные публикует во вторник информационный ресурс The Paper со ссылкой на провинциальное Управление чрезвычайных ситуаций.

Начиная со 2 июля непрекращающиеся ливни вынудили местные власти в экстренном порядке эвакуировать из затопленных районов порядка 27 тыс. жителей. Сильнее всего от наводнений пострадали города Хуаншань, Сюаньчэн, Аньцин, Тунлин, Чичжоу, Уху и Бэнбу.

В зонах бедствия ливнями затоплены сельхозугодья на площади свыше 31 тыс. га, повреждено или разрушено более 600 жилых строений. Прямой экономический ущерб оценивается на сумму свыше 510 млн юаней ($72,5 млн).

Согласно официальным данным, с начала этого года из-за наводнений, охвативших в разное время 26 регионов Китая, по меньшей мере 121 человек погиб или пропал без вести. Свыше 19 млн жителей в той или иной степени ощутили на себе их последствия. Из-за сезонных дождей из берегов в стране вышли 190 рек, уровень воды в двух из них побил исторические рекорды.