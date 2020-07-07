Источник: в Крыму проходят обыски по делу "Хизб ут-Тахрир"

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Обыски по делу запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир", проходят во вторник в Крыму, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах региона.

"Мероприятия проходят", - сказал собеседник агентства, не уточнив, в каких районах полуострова проводятся обыски.

Адвокат Ислям Велиляев рассказал, что его подзащитный, житель поселка Октябрьское Красногвардейского района, доставлен после обыска в Симферополь. "Да, действительно они (обыски) проходят, но где и что <...> - все еще надо проанализировать, потом уже давать информацию. Сейчас собираются адвокаты, поедем в управление ФСБ к своим подзащитным", - рассказал Велиляев.

Сотрудники ФСБ весной 2019 года пресекли в Крыму деятельность структуры террористической организации "Хизб ут-Тахрир", задержав 20 ее участников. Еще трое были задержаны в Ростове-на-Дону при попытке выехать на территорию Украины. Позже по уголовному делу задержали еще двух фигурантов, четверо скрываются за границей, рассказал адвокат Эдем Семедляев, уточнив, что всего по делу проходят 29 подозреваемых.

11 марта в Крыму были задержаны еще четыре участника запрещенной организации. В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России ТАСС сообщили, что они вели активную вербовку крымских мусульман и распространяли террористическую идеологию. 12 марта суд арестовал троих из них и отправил под домашний арест еще одного, имеющего проблемы со здоровьем.