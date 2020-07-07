СК на Кубани установил причину ДТП с экскурсионным автобусом

КРАСНОДАР, 7 июля. /ТАСС/. Следственные органы Краснодарского края выяснили причину ДТП с экскурсионным автобусом в августе 2019 года под Новороссийском. Водитель находился в состоянии токсического опьянения из-за употребления лекарства, а во время движения у него произошел эпилептический приступ. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю 7 июля.

В августе 2019 года на трассе Новороссийск - Керченский пролив столкнулись автобус Hyundai, в котором находился 41 человек, и легковой автомобиль Volkswagen, в нем было шесть человек. Оба водителя выжили. Три пассажира Volkswagen, в том числе два ребенка, погибли на месте, пострадали 44 человека, еще один ребенок из числа пострадавших умер в больнице в Краснодаре.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего водителя экскурсионного автобуса, в результате ДТП с которым погибли граждане. У обвиняемого, находившегося в состоянии токсического опьянения из-за употребления лекарства, произошел эпилептический приступ, он утратил контроль за ситуацией на дороге. В результате водитель не соблюдал дистанцию и скоростной режим в районе поселка Верхнебаканского недалеко от Новороссийска и допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg", - говорится в сообщении СК РФ по Краснодарскому краю.

Уточняется, что мужчина работал водителем в санатории "Эллада" с 2011 года, тогда же у него выявили наличие хронического заболевания и назначили медицинский препарат, употребление которого запрещает управление транспортным средством. По версии следствия, обвиняемый скрыл этот факт от руководства, опасаясь увольнения.

В прокуратуре Краснодарского края уточнили, что после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено на рассмотрение в Приморский районный суд города Новороссийска.