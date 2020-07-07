Склад с автомобилями горит на площади 750 кв. м на западе Москвы

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Склад с автомобилями загорелся во 2-м Сетуньском проезде на западе Москвы. Как сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах, здание частично обрушилось.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Второй Сетуньский проезд, 3. Горит металлический склад по всей площади 750 кв. м. Внутри находятся автомобили", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, в здании находятся емкости с легковоспламеняющейся жидкостью. В настоящее время с места пожара слышны хлопки. "Предположительно, взрываются баллоны", - добавил собеседник агентства, добавив, что пожарные работают из укрытия.

По данным источника, произошло частичное обрушение здания.

Информацию о пожаре ТАСС подтвердили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России. "Происходило горение в одноэтажном отдельно стоящем металлическом строении. Здание в плане 50 на 15 метров. Что горит и площадь пожара уточняются", - сказали в главке, добавив, что сведений о пострадавших не поступало.

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