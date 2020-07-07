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На Сызранском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар

Площадь возгорания составила 40 кв. м

ТАСС, 7 июля. Возгорание произошло на территории Сызранского нефтеперерабатывающего завода, пожару присвоен второй уровень сложности, сообщает во вторник, 7 июля, пресс-служба ГУ МЧС Самарской области.

"Поступило сообщение о пожаре на реакторе № 3 установки гидроочистки дизельного топлива на территории АО "Сызранский НПЗ". Пожарно-спасательные подразделения направлены по повышенному рангу вызова - № 2. Площадь возгорания составила 40 кв. м", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Ведомство также уточнило, что угрозы другим производственным объектам и экологии нет. Пожар локализован пенной атакой, пострадавших и погибших нет.

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