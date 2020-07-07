В Париже феминистские организации устроили акции протеста против новых глав МВД и Минюста

ПАРИЖ, 7 июля. /ТАСС/. Активистки феминистских организаций Франции провели во вторник серию акций протеста против нового главы МВД Франции Жеральда Дарманена, которого обвиняют в изнасиловании, и министра юстиции Эрика Дюпон-Моретти, в качестве адвоката ранее защищавшего политика Жоржа Трона, в отношении которого было заведено дело о сексуальных домогательствах.

Одна из акций была организована движением Femen перед Елисейским дворцом, где под председательством президента Эмманюэля Макрона проходит в настоящий момент первое заседание обновленного состава Совета министров. Три активистки выбежали к воротам резиденции французского лидера, однако вскоре были задержаны сотрудниками полиции.

Манифестация также состоялась в этот день недалеко от площади Бово, где располагается главное здание Министерства внутренних дел Франции. Около 20 активисток с призывами к Дарманену подать в отставку попытались пройти к министерству, однако были остановлены правоохранителями.

Еще один митинг прошел на парижской площади Мадлен. Несколько десятков представителей феминистских организаций, одетых в черное, призвали министров "незамедлительно покинуть посты".

В понедельник представитель администрации президента Франции заявил, что судебное разбирательство в отношении Жеральда Дарманена не могло послужить препятствием для его назначения 6 июля министром внутренних дел страны. Эти высказывания вызвали протест представителей феминистских ассоциаций, которые в тот же вечер призвали своих сторонников выйти на акции протеста.

Дело Дарманена

11 июня апелляционный суд Парижа постановил возобновить следствие в отношении Жеральда Дарманена, который ранее занимал пост министра государственного действия и финансов Франции. В ноябре 2019 года кассационный суд предписал следственной палате апелляционного суда столицы пересмотреть законность вынесенного французской юстицией в августе 2018 года решения. Тогда судьи пришли к выводу, что в этом деле отсутствовал состав преступления, в связи с чем они заявили в отсутствии необходимости открывать судебное расследование.

Жалоба против Дарманена была подана в Париже в феврале 2018 года одной из жительниц столицы. Она направила в прокуратуру письмо, в котором обвинила Дарманена в изнасиловании, домогательстве и злоупотреблении доверием. Этому разбирательству предшествовала еще одна аналогичная жалоба в его отношении. Расследование, начатое полицией, также было прекращено в связи с отсутствием доказательств. Сам Дарманен все обвинения категорически отрицал и подал тогда встречный иск о клевете.

Правительство во главе с Кастексом

Назначение известного французского адвоката Эрика Дюпон-Моретти на пост министра юстиции также вызвало протесты в рядах феминистских организаций. Как напомнили активистки, Дюпон-Моретти защищал бывшего госсекретаря по государственной службе Жоржа Трона, который был оправдан в 2018 году по делу о сексуальных домогательства и изнасиловании.

В понедельник премьер-министр Франции Жан Кастекс по поручению президента сформировал новое правительство республики. Пост министра иностранных дел сохранил Жан-Ив Ле Дриан, возглавлявший французскую дипломатию в последние три года. На посту министра вооруженных сил в кабинете осталась Флоранс Парли. Брюно Ле Мэр также сохранил свою должность министра экономики и финансов.

Всего в правительстве - 16 министров и 14 вице-министров. В соответствии с обещанием президента Макрона в кабинете министров сохранен гендерный паритет.