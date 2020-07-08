Пожар на заводе по розливу минеральной воды на Ставрополье локализован

СТАВРОПОЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Пожарные локализовали крупное возгорание на территории завода по розливу минеральной воды в Предгорном районе Ставрополья. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе краевого управления МЧС.

"Возгорание локализовано в 16:08 мск на площади 600 кв. метров", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что открытое горение на месте пожара также ликвидировано. Два склада загорелись в среду днем на территории завода розлива минеральной воды "Октябрь А" в станице Суворовская в Предгорном районе. "Завод находится на приличном расстоянии от жилого сектора, вдали от автомобильной дороги Пятигорск - Черкесск", - сообщили ТАСС в администрации Предгорного района.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщали о площади пожара в 2 850 кв. метров. На месте пожара работают несколько подразделений, в общей сложности 43 человека.

В администрации Предгорного района заявили, что пожар мог начаться из-за возгорания поддонов и упаковочного материала. "Предварительная причина - возгорание поддонов и упаковочного материала", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пожарные расчеты все еще находятся на территории завода, в настоящее время идет дождь.

В данную новость были внесены изменения (17:47 мск) - добавлена информация о предварительной причине пожара