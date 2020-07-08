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Гендиректора "Газпром трансгаз Нижний Новгород" арестовали по делу о взятке

По версии следствия, Вячеслав Югай вместе с сообщниками незаконно получали от поставщиков от 1% до 3% от суммы договоров

ТАСС, 8 июля. Суд арестовал генерального директора ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеслава Югая по уголовному делу о получении взятки. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Нижегородской области.

"8 июля генеральному директору ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеславу Югаю предъявлено обвинение. Судом удовлетворено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, Югай вместе с начальником управления материально-технического снабжения компании Константином Минихом и начальником одного из отделов незаконно получал от поставщиков ресурсов от 1% до 3% от общей суммы договоров.

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