В доме в Южно-Сахалинске взорвался баллон с кислородом

ТАСС, 8 июля. Взрыв баллона с кислородом произошел в доме в Южно-Сахалинске, произошло частичное разрушение межэтажного перекрытия. Пострадал один человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

"Сегодня ночью поступило сообщение, что в подвале пятиэтажного дома по ул. Поповича произошел взрыв баллона с кислородом без последующего возгорания, в результате чего произошло частичное разрушение межэтажного перекрытия между подвалом и комнатой одной из квартир на первом этаже", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к месту происшествия незамедлительно выдвинулись спасательные группы. Спасатели эвакуировали десять человек из первого подъезда.

"Одного пострадавшего передали врачам скорой помощи. По предварительным данным, пострадавший человек без определенного места жительства в момент взрыва находился в подвале", - уточняется в сообщении.