Один человек погиб при обрушении подъемного крана на дом в Лондоне

ЛОНДОН, 8 июля. /ТАСС/. Один человек погиб и четыре пострадали при падении подъемного крана на двухэтажный жилой дом на востоке Лондона. Об этом сообщила в среду служба скорой помощи британской столицы.

"Четырем пострадавшим была оказана помощь на месте происшествия. Двое из них получили травмы головы и были доставлены в больницы, - говорится в сообщении. - К сожалению, несмотря на усилия экстренных служб, обнаруженный пятый пострадавший умер на месте".

20-метровый подъемный кран упал в среду днем на возводившееся в районе Боу на востоке Лондона здание и соседний жилой дом, частично его разрушив. Погибшая женщина была обнаружена на первом этаже дома.

Причины произошедшего выясняются. Использовавшая кран компания начала внутреннее расследование.

Мэр Лондона Садик Хан принес соболезнования родным и близким погибшей и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.