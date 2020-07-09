СМИ: число жертв взрыва бензовоза в Колумбии возросло до 20

БОГОТА, 9 июля. /ТАСС/. Число людей, которые скончались после взрыва бензовоза, произошедшего в понедельник на севере Колумбии, возросло с семи до 20. Об этом в среду сообщила радиостанция Efe Eme.

По ее данным, семь человек скончались в больницах города Санта-Марта (столица департамента Магдалена), пятеро - в больницах города Барранкилья (столица департамента Атлантико), один - в больнице города Вальедупар (столица департамента Сесар). Все они были госпитализированы с сильными ожогами.

Отмечается, что еще десять граждан с тяжелыми травмами были доставлены для лечения в Боготу.

В понедельник утром в муниципалитете Пуэбло-Вьехо (северный департамент Магдалена) произошло ДТП с участием бензовоза. Транспортное средство взорвалось, когда местные жители попытались слить топливо. В результате семь человек погибли на месте, больше 50 пострадали.