В Рузе размыло участок Волоколамского шоссе из-за прорыва дамбы

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Участок Волоколамского шоссе в Рузе размыт в результате прорыва дамбы. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.

"Размыт участок автомобильной дороги протяженностью 15 м по улице Волоколамское шоссе над рекой Городянка, движение перекрыто", - сказали в пресс-службе, добавив, что для автотранспорта имеется объездной путь протяженностью 23 км. Он проходит по маршруту деревня Ракитино - поселок Гидроузел - деревня Палашкино - деревня Сытьково - деревня Брыньково. Для перевозки жителей по объездному маршруту дополнительно выделены автобусы.

В среду сообщалось, что при проведении работ по прокладке обводного канала в 21:30 произошел подмыв технической насыпи, вода вышла через жилой сектор в реку Руза. В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с 29 частными домами, в том числе произошел смыв двух одноэтажных, деревянных частных домов на окраине и одной хозяйственной постройки. Также размыт автомобильный мост, движение по нему перекрыто. В городе до особого распоряжения объявлен режим чрезвычайной ситуации. Всего эвакуированы 52 человека, из них семь детей.

Как отметил источник ТАСС в экстренных службах, в настоящий момент подтопленных домов и приусадебных участков в Рузе нет.