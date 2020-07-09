Полицейские задержали подозреваемого виновника одного из пожаров под Волгоградом

ВОЛГОГРАД, 9 июля. /ТАСС/. Подозреваемый в неосторожном обращении с огнем, бросивший окурок, из-за которого начался пожар во Фроловском районе Волгоградской области, задержан полицейскими. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе областного главка МВД.

"Сотрудниками полиции был установлен и задержан 55-летний мужчина, в результате неосторожных действий которого произошел пожар на площади 80 га сухой растительности в пригороде Фролово. Как установили полицейские, он, не задумываясь о последствиях, бросил не затушенный окурок сигареты, вследствие чего произошло возгорание сухой растительности', - говорится в сообщении.

В связи с инцидентом проводится проверка, по результатам которой материалы будут переданы в подразделение МЧС России для принятия решения.

8 июля в ряде районов Волгоградской области осложнилась ситуация с ландшафтными и лесными пожарами. На территории Михайловского, Ольховского, Октябрьского, Иловлинского, Фроловского, Даниловского и Калачевского районов сотрудники районных отделов внутренних дел были подняты по тревоге и выполняли задачи в зоне возгораний и ликвидации их последствий.

По данным областного МЧС, сейчас все ландшафтные пожары ликвидированы, кроме одного - в Калачевском районе. В его тушении задействован вертолет МИ-8 с водосливным устройством.