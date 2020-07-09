Суд в Крыму арестовал еще двоих участников "Хизб ут-Тахрир"

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Киевский районный суд Симферополя арестовал до сентября последних двоих из семи подозреваемых в причастности к запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", которых задержали во вторник. Об этом сообщается в четверг на сайте суда.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России во вторник сообщили о задержании в Крыму трех главарей и четырех активных участников запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

Одного из подозреваемых - инвалида первой группы по зрению Александра Сизикова - во вторник вечером поместили под домашний арест до 2 сентября. Еще троих в среду арестовали на тот же срок, одного - до 1 сентября. "Остальным подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 1 и 2 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что, по данным УФСБ России по Крыму и Севастополю, арестованные организовали и участвовали в деятельности ячейки "Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"). Они якобы проводили конспиративные собрания и вели скрытую антироссийскую, антиконституционную деятельность, а также вовлекали в деятельность организации новых членов.

В ЦОС ФСБ сообщали, что у подозреваемых изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" и электронные носители информации.