Источник: в Петербурге правоохранительные органы проводят обыски в 11 МРЭО ГИБДД

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов проводят в четверг обыски в 11 обособленных подразделениях (коммерческих) межрайонных регистрационно-экзаменационных отделах для оказания услуг автомобилистам (МРЭО) ГИБДД в Санкт-Петербурге, сообщил ТАСС в четверг источник в силовых структурах.

"Работают в 11 коммерческих МРЭО, дело возбуждено по факту превышения должностных полномочий", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробности дела.

Коммерческие МРЭО ГИБДД, в отличие от обыкновенных подразделений МРЭО, осуществляют услуги по более удобному графику для клиентов, без образования очередей. Отделы ГИБДД проводят квалификационные экзамены на получение права на управление транспортными средствами, ставят и снимают транспортное средство с учета и оказывают иные профильные услуги.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.